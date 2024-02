Verkehr Bauarbeiten beeinträchtigen Straßenbahnverkehr über Rhein

Die auch für Pendler wichtige Konrad-Adenauer-Brücke zwischen Ludwigshafen und Mannheim wird ab Ende März mehrere Wochen für den Straßenbahnverkehr gesperrt. Grund seien Arbeiten an der Hochstraße Süd vom 25. März bis 21. Juli, teilte die zweitgrößte Stadt in Rheinland-Pfalz am Freitag mit. Nicht betroffen sei der Individualverkehr - Autos, Fahrräder und Fußgänger könnten in dieser Zeit die Rhein-Brücke weiter nutzen. Die Straßenbahn werde über die Kurt-Schumacher-Brücke umgeleitet.