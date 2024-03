Verkehr Bauarbeiten am Autobahnkreuz Mainz-Süd werden fortgesetzt

Am Autobahnkreuz Mainz-Süd schreiten die Arbeiten für die neue Nordbrücke voran. Zwischen dem 22. März und dem 25. März sollen die Stahlträger eingesetzt werden, wie die Niederlassung West der Autobahn GmbH des Bundes am Dienstag mitteilte. Die unter der Brücke verlaufende Autobahn 63 (Mainz-Kaiserslautern) muss während der Bauarbeiten voll gesperrt werden. Auf der Autobahn 60 soll es dagegen in beiden Fahrtrichtungen keine Einschränkungen geben.