BASF verkauft Pigmentgeschäft nach Japan

Ein Logo des Chemiekonzerns BASF ist auf einer Industrieanlage auf dem Werksgelände angebracht. Foto: Uwe Anspach/Archiv.

Tokio Der Chemiekonzern BASF veräußert wie erwartet sein Pigmentgeschäft nach Japan. Käufer ist der Chemiehersteller Dic, der für die Sparte 985 Millionen Euro hinlegen will, wie das Unternehmen am Donnerstag in einer Pflichtmitteilung an die japanische Börse mitteilte.

