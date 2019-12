BASF verkauft Bauchemie-Geschäft an US-Finanzinvestor

Das Logo von BASF. Foto: Uwe Anspach/dpa.

Ludwigshafen Der Chemiekonzern BASF verkauft seine Bauchemie-Sparte an den US-Finanzinvestor Lone Star. Der Kaufpreis betrage 3,17 Milliarden Euro, wie das Dax-Unternehmen am Samstag in Ludwigshafen mitteilte. Die Transaktion solle im dritten Quartal des kommenden Jahres abgeschlossen werden, sofern die Kartellbehörden zustimmen.

