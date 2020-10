BASF: Ursache von Imidazol-Austritt in Rhein ermittelt

Ein Lagerbehälter des Chemiekonzerns BASF steht im Stammwerk Ludwigshafen am Rhein. Foto: Uwe Anspach/dpa/Archivbild

Ludwigshafen Nach dem Austritt eines wassergefährdenden Stoffes in den Rhein hat das Chemieunternehmen BASF die Ursache gefunden. „Experten haben die Quelle der Emissionen identifiziert und gestoppt“, sagte ein Firmensprecher am Sonntag in Ludwigshafen.

Zu dem Austritt sei es durch ein Zusammenspiel von mehreren Teilanlagen und Abwasserströmen gekommen. Am Freitag waren 300 Kilogramm des Stoffes Imidazol in den Rhein geflossen. Imidazol ist in der Wassergefährdungsklasse 2, das bedeutet deutlich wassergefährdend, eingestuft.