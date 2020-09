BASF streicht weltweit bis zu 2000 Stellen

Industrieanlagen des Chemiekonzerns BASF stehen am Rheinufer auf dem Werksgelände. Foto: Uwe Anspach/dpa/Archivbild

Ludwigshafen Der Chemiekonzern BASF will in der Verwaltung bis zu 2000 Stellen streichen. Der Konzern wolle die Mitarbeiterzahl der zentralen Dienstleistungseinheit Global Business Services von derzeit weltweit 8400 bis Ende 2022 deutlich reduzieren, teilte der Dax-Konzern am Dienstag in Ludwigshafen mit.

