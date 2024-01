Chemiekonzern BASF stärker unter Druck: Schwache Zahlen für 2023

Ende Oktober hatte das Management bereits angekündigt, die Kosten in den kommenden Jahren stärker einzudampfen als geplant. Schon 2023 investierte BASF nach früheren Angaben rund eine Milliarde Euro weniger in Sachanlagen als vorgesehen. Auch in den vier Jahren bis 2027 sollen es drei Milliarden Euro weniger sein als geplant. Zudem sollen die Kosten bis Ende 2026 insgesamt um rund 1,1 Milliarden Euro gesenkt werden. Schwerpunkt ist Europa.