BASF plant virtuelle Hauptversammlung

Aufschrift "BASF" auf einem Tank. Foto: Patrick Pleul/zb/dpa/Archivbild.

Ludwigshafen Der Chemiekonzern BASF will seine Hauptversammlung wegen der Corona-Krise virtuell abhalten. Das Aktionärstreffen soll am 18. Juni ohne Anwesenheit der Anteilseigner stattfinden, teilte der Konzern am Donnerstag mit.

Die gesamte Hauptversammlung solle im Online-Service für Aktionäre übertragen werden. Ursprünglich war das Treffen für den 30. April geplant gewesen.