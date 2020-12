BASF plant Pilotprojekt zu Batterierecycling in Brandenburg

Ein Logo des Chemiekonzerns BASF ist auf einer Industrieanlage auf dem Werksgelände angebracht. Foto: Uwe Anspach/dpa/Archivbild

Potsdam Der Chemiekonzern BASF will weiter in seinen Brandenburger Standort Schwarzheide investieren. Bis 2022 solle dort eine Pilotanlage errichtet werden, um Lithium aus alten Batterien von Elektroautos zurückzugewinnen, wie das Wirtschaftsministerium des Landes Brandenburg in Potsdam am Freitag via Twitter mitteilte.

Eine Sprecherin des Konzerns in Schwarzheide bestätigte das Vorhaben. Wirtschaftsminister Jörg Steinbach begrüßte die Entscheidung von BASF als neuen Ansiedlungserfolg. Somit schließe sich eine Wertschöpfungskette in Brandenburg. „Zur Elektrifizierung des Verkehrs gehört im Sinne der Kreislaufwirtschaft und damit der Nachhaltigkeit auch das Recycling der Batterien“, erklärte der Minister. Über die Ansiedlung hatten mehrere Medien berichtet.