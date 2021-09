BASF: Ölige Flüssigkeit in Ludwigshafen-Oppau niedergegangen

Ludwigshafen In der Nachbarschaft des Chemieriesen BASF im Ludwigshafener Stadtteil Oppau ist eine ölige Flüssigkeit niedergegangen. Sie sei am frühen Donnerstagabend im Umfeld der BASF-Tore 12 und 13 „in einem eng begrenzten Gebiet“ festgestellt worden, teilte das Unternehmen mit.

Die Menschen in den betroffenen Straßenzügen in Ludwigshafen-Oppau wurden der Mitteilung zufolge von der Berufsfeuerwehr Ludwigshafen, der BASF-Werkfeuerwehr und über die Warn-Apps Katwarn und Nina informiert. Bei Katwarn hieß es: Infolge einer betrieblichen Störung seien in Teilbereichen von Oppau Schadstoffe freigesetzt worden.