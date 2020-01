BASF fürchtet Auswirkungen wegen Hochstraßen-Sanierungen

Industrieanlagen des Chemiekonzerns BASF stehen am Rheinufer auf dem Werksgelände. Foto: Uwe Anspach/dpa/Archivbild.

Ludwigshafen Angesichts der anstehenden Arbeiten an den maroden Hochstraßen in Ludwigshafen befürchtet der Chemiekonzern BASF gravierende Folgen für den Wirtschaftsstandort. „Die Sanierungsarbeiten an den Ludwigshafener Hochstraßen könnten erhebliche negative Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Ludwigshafen haben“, teilte das Unternehmen auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

