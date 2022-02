Barmer-Report warnt vor Pflege-Notstand

Mainz Neue Berechnungen im Auftrag der Barmer-Krankenversicherung gehen von einem schlimmeren Pflegekräftemangel aus als bislang befürchtet. Der Beruf müsse attraktiver werden, sonst werde es einen Notstand geben.

Der Bedarf an Pflegekräften in Rheinland-Pfalz wird nach einer Studie bis 2050 deutlich steigen - und zwar stärker als bisher schon angenommen. Die Zahl der Pflegebedürftigen werde aufgrund der alternden Bevölkerung und gesetzlicher Reformen von schätzungsweise 254.000 im laufenden Jahr auf etwa 378.000 im Jahr 2050 wachsen, sagte die Landesgeschäftsführerin der Barmer-Krankenkasse, Dunja Kleis, am Donnerstag in Mainz und warnte vor einem Notstand.