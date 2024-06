Mentale Gesundheit Barmer: Rekordhoch bei Fehltagen wegen psychischer Leiden

Die Zahl der Fehltage aufgrund psychischer Erkrankungen hat im Jahr 2023 unter Beschäftigten in Rheinland-Pfalz einen neuen Höchststand erreicht. Laut einer repräsentativen Auswertung der Krankenkasse Barmer kamen die bei ihr Versicherten im Schnitt auf 4,6 Fehltage wegen seelischer Probleme, wie die Krankenkasse am Freitag mitteilte. Das ist ein Anstieg von 0,5 Tagen gegenüber dem Vorjahr. Besonders häufig waren Depressionen, die im Schnitt zu 1,3 Fehltagen führten. Die Zahl der beruflichen Fehltage wegen psychischer Erkrankungen ist damit in den vergangenen zehn Jahren um mehr als die Hälfte gestiegen - 2013 hatte sie noch bei drei Tagen gelegen.