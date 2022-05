Zahlen : Barmer: Kinderkrankengeldtage 2021 mehr als verdoppelt

Mainz Im Pandemiejahr 2021 haben bei der Barmer versicherte Eltern in Rheinland-Pfalz deutlich häufiger Kinderkrankengeld beantragt als 2020. Die Zahl der Kinderkrankengeldtage habe sich mehr als verdoppelt, teilte die Krankenkasse am Freitag mit.

„Das Kinderkrankengeld entlastet Eltern, die ihre Kinder aufgrund einer Erkrankung oder pandemiebedingt selbst betreuen müssen. Es hat sich damit gerade in Krisenzeiten hervorragend bewährt“, teilte die Landesgeschäftsführerin der Barmer in Rheinland-Pfalz, Dunja Kleis, mit. Rund 30 Prozent der Gesamtzahltage im Jahr 2021 seien auf das pandemiebedingte Kinderkrankengeld entfallen. Dieses hätten im Jahr 2021 erstmalig Eltern nutzen können, deren Kinder wegen pandemiebedingter Maßnahmen wie Schul- und Kitaschließungen betreut werden mussten.

Frauen in Rheinland-Pfalz nutzten den Angaben zufolge die Leistung an rund 36.000 Tagen, Männer an rund 11.000 Tagen. „Unsere Analyse zum Kinderkrankengeld zeigt deutlich, dass Frauen in den Familien oftmals noch immer die Hauptlast bei der Kinderbetreuung tragen“, sagte Kleis. Die Barmer ist mit Blick auf die Zahl der Versicherten die bundesweit zweitgrößte Krankenkasse. In Rheinland-Pfalz hat sie rund 440.000 Versicherte.