Geplante Chipfabrik Barke: Entscheidung der EU-Kommission ist „Meilenstein“

Saarbrücken · Der saarländische Wirtschaftsminister Jürgen Barke hat die Entscheidung der EU-Kommission zur geplanten Chipfabrik des US-Unternehmens Wolfspeed in Ensdorf als „Meilenstein“ gelobt. „Wir bekommen hier die Möglichkeit, Innovationen voranzubringen, Wertschöpfung und Arbeitsplätze zu sichern und neue zu generieren“, teilte der SPD-Politiker am Freitag in Saarbrücken mit.

09.06.2023, 16:56 Uhr

Der saarländische Wirtschaftsminister Jürgen Barke (SPD) hat die Entscheidung der EU-Kommission als «Meilenstein» gelobt. Foto: Harald Tittel/dpa/Archivbild

Die EU-Kommission hatte am Donnerstag grünes Licht für eine Förderung des Projekts unter anderem durch das Bundeswirtschaftsministerium gegeben. An der geplanten Halbleiter-Fabrik ist der Autozulieferer ZF (Friedrichshafen) mit einem Minderheitsanteil beteiligt. Sie gilt als eine der wichtigsten Ansiedlungen im Bundesland seit langem. © dpa-infocom, dpa:230609-99-00333/2

(dpa)