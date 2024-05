Medien „Bares für Rares“-Händler Lehnertz hat einen Krimi verfasst

In dem Buch kämen viele Dinge vor, die tatsächlich so in seinem Laden passiert seien. „Also alles außer der Mord, so etwas gab es hier noch nicht“, schränkte er ein. Auch heiße die Hauptfigur Siggi und nicht Waldi wie er. Das sei eine bewusste Entscheidung gewesen. „Sonst liest eine Oma meinen Roman und denkt sich: Zum Waldi geh' ich jetzt nicht mehr, wenn da die Leute umgebracht werden. Deswegen haben wir ihn „Siggi“ genannt.“