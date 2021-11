Barbara Spaniol führt Saar-Linke in Landtagswahlkampf

Homburg Ein historischer Schnitt für die Linken im Saarland: Erstmals ziehen sie nicht mit Oskar Lafontaine in den Landtagswahlkampf. Die Spitzenkandidatin Barbara Spaniol ruft zu neuer Geschlossenheit auf.

Es soll ein Neuanfang sein: Die Linken im Saarland haben Barbara Spaniol zur Spitzenkandidatin für die Landtagswahl am 27. März 2022 gewählt. Auf einer Landesmitgliederversammlung in Homburg-Erbach wählten am Sonntag 85,1 Prozent der Mitglieder die 58-Jährige auf Platz 1 der Landesliste. 252 stimmten für die stellvertretende Landesvorsitzende der Partei, es gab 30 Gegenstimmen und 14 Enthaltungen.

„Das ist ein tolles Ergebnis. Wir rocken das“, sagte Spaniol nach der Wahl. Nach innerparteilichen Streitigkeiten vor allem in den vergangenen Wochen hatte sie zuvor zu Geschlossenheit aufgerufen: „Befindlichkeiten sollten hinter uns bleiben. Lasst uns an einem Strang ziehen.“ Die Linke könne „selbstbewusst sein“ und solle wieder „stärker für die eintreten, um die sich niemand kümmert“.

Ihre Kür zur Spitzenkandidatin bedeutet bei den Linken an der Saar eine historische Zäsur: Bei den Wahlen in 2017, 2012 und 2009 stand stets Zugpferd Oskar Lafontaine (78) auf Platz 1 der Landesliste, mit dem die Linken jeweils zweistellige Ergebnisse holten. Nun hat der Fraktionschef der Linken im Landtag aber vor kurzem das Ende seiner politischen Karriere angekündigt - und tritt bei der Saarlandwahl am 27. März 2022 nicht mehr an.