Bankkonten geplündert: Senior zu Haftstrafe verurteilt

Berlin Weil er mit gefälschten Personalausweisen in mehreren Städten fremde Bankkonten geplündert hatte, ist ein Senior zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das Berliner Landgericht sprach den 68-Jährigen am Montag der Urkundenfälschung sowie des gewerbsmäßigen Betrugs schuldig.

Der zuletzt als Taxifahrer tätige Mann hatte gestanden und erklärt, an den sieben angeklagten Fällen habe er sich beteiligt, weil ihn sein Sohn darum gebeten habe. „Er sagte, dass er Schulden habe und bedroht werde.“ Der 38-Jährige, der inzwischen wegen ähnlicher Taten zu fünf Jahren Haft verurteilt worden ist, habe ihm auf der Fahrt zu Tatorten Anweisungen erteilt. Zwei Drittel des erschwindelten Geldes seien an ihm unbekannte Hintermänner gegangen. Den Rest der Beute habe er seinem Sohn gegeben. Wie die Drahtzieher an die verwendeten Personal- und Bankdaten gekommen seien, wisse er nicht.