Investitions- und Strukturbank : Bank: Positive Reaktion auf Hausbesuche geschulter Berater

Altenahr/Mainz Die aufsuchende Hilfe zu Flutschäden im Ahrtal wird nach Einschätzung der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) „sehr positiv“ aufgenommen. „Nicht nur die Aufbauhilfe wird angesprochen, sondern auch darüber hinausgehende Themen, wie zum Beispiel Fragen zu Versicherungen, Gutachten oder auch zu psychologischen Hilfestellungen“, sagte ISB-Sprecherin Claudia Wichmann der Deutschen Presse-Agentur über den Start des Projekts.

Die rund neun Monate nach der Flutkatastrophe - Ende April - begonnenen Hausbesuche fangen in Kreuzberg, Altenahr und Heppingen an. In Kreuzberg seien bereits alle Haushalte aufgesucht und etwa die Hälfte der Bewohnerinnen und Bewohner persönlich angetroffen worden, berichtete Wichmann. Kreuzberg ist ein Ortsteil der Gemeinde Altenahr mit einigen hundert Einwohnern.