Baldauf will eine Vorschule: Fachleute lieber mehr Personal

Mainz Die Deutschförderung für Kinder in Rheinland-Pfalz muss nach Auffassung der CDU ausgebaut werden. Deutlich mehr Personal dafür wünschen sich auch Fachkräfte und Gewerkschaften. Die Vorschläge von CDU-Spitzenkandidat Baldauf sehen sie aber kritisch.

Die Ankündigung des CDU-Spitzenkandidaten Christian Baldauf reguläre Vorschulen in Rheinland-Pfalz einzurichten, stößt bei Fachleuten überwiegend auf Skepsis. Extra Vorschulgruppen widersprächen den allermeisten Kita-Konzepten, weil die Kindergärten seit mindestens 35 Jahren Jungen und Mädchen altersgemischt betreuten, kritisiert der neu gegründete Verband der Kita-Fachkräfte. „Schulkindergärten, wie wir sie schon mal hatten, sind grandios gescheitert“, erinnert Ingo Klein von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Rheinland-Pfalz (GEW). Statt „Testeritis“ brauche es mehr Personal in den Kitas. „Den Grundgedanken unterstützen wir“, sagt dagegen der stellvertretende Vorsitzende des Verbands Bildung und Erziehung (VBE) in Rheinland-Pfalz, Lars Lamowski. Über Einzelheiten müsse aber noch gesprochen werden.