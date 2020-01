Baldauf will Anreize für das Ehrenamt

Mainz Wie können Menschen für ein Ehrenamt begeistert werden? Braucht es ein verpflichtendes Dienstjahr für junge Menschen? CDU-Fraktionschef Baldauf sagt, Ehrenamt könne nur gefördert und nicht verordnet werden. Die SPD sieht einen Widerspruch innerhalb der Union.

Der rheinland-pfälzische Oppositionsführer Christian Baldauf hat sich für eine Aufwertung des Ehrenamtes sowie ein Dienstjahr auf freiwilliger Basis ausgesprochen - und damit Reaktionen anderer Parteien ausgelöst. Der CDU-Politiker sagte der Deutschen Presse-Agentur in Mainz: „Das Ehrenamt kann man nicht verordnen, aber fördern.“ Die Gesellschaft funktioniere nur, wenn man auch gebe. Bei der freiwilligen Feuerwehr gebe es bereits so großen Nachholbedarf, dass Menschen aus der Not heraus dafür verpflichtet werden müssten.

Der Generalsekretär der rheinland-pfälzischen SPD, Daniel Stich, machte in den Worten Baldaufs einen Gegensatz zu CDU-Bundeschefin Annegret Kramp-Karrenbauer aus. Während letztere ein verpflichtendes Dienstjahr fordere, spreche sich Baldauf für einen Dienst auf freiwilliger Basis aus, obwohl es schon Formate wie das Freiwillige Soziale Jahr oder den Bundesfreiwilligendienst gebe. „Ich finde, die Union sollte erst einmal klären, was sie will“, sagte Stich. In Rheinland-Pfalz engagierten sich anteilig so viele Menschen wie in keinem anderen Land. Das liege auch daran, dass die Landesregierung ehrenamtliche Arbeit besonders unterstütze.