Kanzlerkandidatur der Union Baldauf und Schnieder stellen sich in K-Frage hinter Merz

Der rheinland-pfälzische CDU-Chef Christian Baldauf und sein designierter Nachfolger Gordon Schnieder stellen sich in der Debatte um die Kanzlerkandidatur der Union hinter Friedrich Merz. Der CDU-Bundesvorsitzende habe es in den vergangenen Monaten geschafft, die Christdemokraten als ernsthafte, starke und als hörbare Oppositionspartei aufzustellen, sagte Baldauf der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.