Baldauf und Licht fordern Klarheit für Flughafen Hahn

CDU-Fraktionsvorsitzender Christian Baldauf spricht zu Mitgliedern seiner Partei. Foto: Uwe Anspach/dpa/Archivbild

Mainz Die CDU Rheinland-Pfalz hat die Landesregierung aufgerufen, bei der künftigen Entwicklung des Regionalflughafens Hahn für Klarheit zu sorgen. Der Spitzenkandidat für die Landtagswahl im Frühjahr 2021, Christian Baldauf, erklärte am Sonntag im Anschluss an ein Gespräch mit Unternehmern und Kommunalpolitikern am Hahn: „Wir fordern eine klare Aussage der Landesregierung, ob sie weitere Flächen des Hunsrück-Airports verkaufen will.“ Baldauf fügte die Frage hinzu: „Steht das Land noch hinter dem Flughafen?

“ Region, Geschäftsleute und ansässige Betriebe am Hahn seien in großer Sorge.