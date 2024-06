Wahlen Baldauf überlässt Schnieder den CDU-Landesvorsitz

Gordon Schnieder soll neuer CDU-Chef in Rheinland-Pfalz werden. Parteichef Christian Baldauf kündigte am Dienstag in Mainz an, er werde den Landtagsfraktionschef bei der Sitzung des CDU-Landesvorstands am 9. Juli als seinen Nachfolger vorschlagen. „Ich bin der festen Überzeugung, dass die Ämter in eine Hand gehören.“ Gewählt wird der neue Landesvorsitzende am 21. September beim Landesparteitag in Frankenthal. Um die Spitzenkandidatur für die Landtagswahl 2026 werde es auf dem Parteitag aber noch nicht gehen, betonten Baldauf und Schnieder. Diese Frage sei noch offen.