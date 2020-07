Baldauf stellt sich Mitgliedervotum als Direktkandidat

Frankenthal Der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion, Christian Baldauf, tritt bei der Landtagswahl am 14. März gegen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) an. Seine Partei hat den 52 Jahre alten Anwalt bereits im November in Neustadt/Weinstraße zum Spitzenkandidaten gewählt.

