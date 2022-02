Baldauf stellt Sextett für CDU-Vorstandswahl vor

Mainz Modernisierung und Erneuerung haben sich die Christdemokraten an Rhein und Mosel vorgenommen. Beim Parteitag Ende März soll es auch einen neuen Generalsekretär geben.

Die langjährige CDU-Landesvorsitzende Julia Klöckner hat ihren Verzicht erklärt - jetzt will Christian Baldauf ihre Nachfolge antreten und hat dafür ein sechsköpfiges Team vorgestellt. Es gehe darum, die CDU „von innen her (zu) modernisieren“, sagte Baldauf nach zwei verlorenen Wahlen am Dienstag in Mainz. Er verstehe das Team als „Lenkungsgruppe zur Neuausrichtung unseres Landesverbandes“. Es bestehe aus „ganz verschiedenen frischen wie erfahrenen Köpfen“ aus unterschiedlichen Regionen des Landes.

Statt der bislang zwei soll es nach dem Vorschlag Baldaufs künftig drei stellvertretende Vorsitzende geben: die beiden Landtagsabgeordneten Ellen Demuth und Jenny Groß sowie den Bundestagsabgeordneten Jan Metzler. Neuer Generalsekretär an der Stelle von Jan Zimmer soll der Landtagsabgeordnete Gordon Schnieder werden, der sich vor allem um Kommunalpolitik kümmert und so die Brücke zwischen Ortsverbänden und Landespartei festigen soll. Als Mitgliederbeauftragte nominierte Baldauf die Gymnasiallehrerin Christina Rauch. Sechster im Team ist Winfried Görgen, der Schatzmeister bleiben soll.

Das Team solle „sichtbar mehr Vielfalt darstellen“, sagte Ellen Demuth, die auch Stellvertreterin von Fraktionschef Baldauf ist. Die Partei müsse sich der Frage stellen, wie sie wieder Gesicht zeigen könne als Volkspartei in allen sozialen Milieus, auch in der jüngeren Generation. Eine andere Frage sei: „Wie fühlen sich Frauen in der Partei, wie fühlen sich andere Minderheitsgruppen in der Partei?“ Demuth regte an, die Prozesse zur Aufnahme in die Partei anders zu gestalten, etwa über „Schnuppermitgliedschaften“.