Baldauf soll schon im November gekürt werden

CDU-Politiker Christian Baldauf. Foto: Thomas Frey/Archivbild.

Mainz Der rheinland-pfälzische CDU-Fraktionschef Christian Baldauf soll schon Mitte November zum Spitzenkandidaten seiner Partei für die Landtagswahl 2021 gekürt werden. Vorgesehen sei das am 16. November beim Landesparteitag in Neustadt/Weinstraße, teilte die Partei am Dienstag in Mainz mit.

Der Landesvorstand hatte Baldauf im Juni dafür nominiert. Ursprünglich war die endgültige Entscheidung bei einem Nominierungsparteitag Anfang nächsten Jahres vorgesehen gewesen. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.