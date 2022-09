Gesellschaft : Baldauf sieht Merz' Vorschlag zur Frauenquote kritisch

Christian Baldauf sitzt bei einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur (dpa) auf dem Grünen Sofa in der Redaktion. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/Bildarchiv

Mainz Der rheinland-pfälzische CDU-Vorsitzende Christian Baldauf sieht die von Parteichef Friedrich Merz vorgeschlagene befristete Frauenquote kritisch. „Ich sehe das nur als letzte Möglichkeit, wenn nicht andere Vorschläge kommen“, sagte Baldauf im Redaktionsgespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

Der CDU-Bundesparteitag befasst sich am 9. und 10. September in Hannover mit dem Thema. „Wir müssen bessere Ideen entwickeln, um mehr Frauen für die Mitarbeit in der CDU zu gewinnen“, sagte Baldauf.