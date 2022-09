Parteien : Baldauf sieht in Landesregierung „Dackel mit zwei Schwänzen“

Mainz Der rheinland-pfälzische Oppositionsführer lässt kein gutes Haar an den Regierungsparteien. Beim Ausbau der erneuerbaren Energien fordert er mehr Tempo.

„Die Landesregierung ist so etwas wie ein Dackel mit zwei Schwänzen“, kritisierte Baldauf. „Grüne und FDP haben Angst, dass einer von ihnen überflüssig werden könnte, dass der Dackel sie fallen lässt.“ Daher sind die beiden kleineren Regierungsparteien in der von der SPD geführten Koalition „wenig aktiv“. Bei der FDP vermisse er die versprochenen Akzente beim Straßenbau und bei der Digitalisierung. „Die Grünen sehen tatenlos zu, dass auch in diesem Jahr kaum neue Windkraftanlagen in Rheinland-Pfalz gebaut werden.“