Baldauf setzt auf Bildung, Innovation und „Bioökonomie“

Ludwigshafen CDU-Spitzenkandidat Baldauf führt jetzt offiziell die Liste für die Landtagswahl im März an. Dabei kann er auf starken Rückenwind setzen. Ein Wahlprogramm hat die CDU zwar noch nicht. Baldauf gibt aber Leitplanken vor.

Eine Vorschule im letzten Kindergartenjahr, mehr Deutschunterricht in der Grundschule und ein Innovations-Ministerium: Der rheinland-pfälzische CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl, Christian Baldauf, hat am Samstag in Ludwigshafen Schwerpunkte für eine Landesregierung unter seiner Führung vorgestellt. Damit sind die Eckpfeiler des Programms für die Landtagswahl am 14. März vorgegeben.