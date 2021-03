Baldauf: Personell zunächst mal nichts verändern

Mainz CDU-Spitzenkandidat Christian Baldauf hat schnelle persönliche Konsequenzen nach der Niederlage bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz ausgeschlossen. „Personell werden wir zunächst mal nichts verändern“, sagte Baldauf am Sonntag bei einer Pressekonferenz in Mainz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Eine inhaltliche Analyse gebe es natürlich. „Wir müssen sehen, warum das so kam. Das wird sauber, ordentlich aufgearbeitet“, fügte Baldauf an. Ob er künftig den Posten des Fraktionschefs anstrebe, ließ der 53-Jährige offen. Man habe für die kommenden Tage einen „normalen Fahrplan“.

„Das Ergebnis wird sich nicht mehr so verschieben, dass wir vor die SPD kommen. Frau Dreyer wird handeln, das ist völlig richtig und normal“, sagte Baldauf über die Ministerpräsidentin Malu Dreyer, die mit der SPD deutlich vor seiner Partei landete.