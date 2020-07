Baldauf offen für Frauenquote, Verständnis für Skepsis

Christian Baldauf, Fraktionsvorsitzender der rheinland-pfälzischen CDU. Foto: Uwe Anspach/dpa/Archivbild

Mainz Die CDU diskutiert über die Einführung der Frauenquote. Ihr Spitzenkandidat in Rheinland-Pfalz Baldauf ist prinzipiell dafür. Er hat allerdings auch Bedenken.

Der CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl, Christian Baldauf, hat sich offen für die Einführung einer Frauenquote in der Union gezeigt, sieht aber auch Grenzen dieses Instruments. „Ich tendiere Richtung Quote“, sagte der Landtagsfraktionsvorsitzende am Freitag in Mainz. „Wir brauchen mehr Frauen in unseren Reihen.“ Er habe aber auch großes Verständnis dafür, dass es in den eigenen Reihen Skepsis gegenüber der Frauenquote gebe. „Der Vorstoß der Bundespartei kam doch recht überraschend“, kritisierte Baldauf.

Die CDU will bis zum Jahr 2025 schrittweise eine verbindliche Frauenquote von 50 Prozent einführen. Eine Struktur- und Satzungskommission hatte sich nach langen Verhandlungen darauf verständigt. Die Quote soll für Vorstandswahlen ab der Kreisebene gelten. Die endgültige Entscheidung muss aber der Parteitag treffen, bei dem auch ein neuer CDU-Vorsitzender gewählt werden soll.

In der Vergangenheit sei es zu oft bei Lippenbekenntnissen geblieben, räumte Baldauf mit Blick auf die Frauenquote ein. Allerdings könnten bisher gerade auf der kommunalen Ebene einfach nicht genug Frauen für Ämter gewonnen werden, gab der Pfälzer zu Bedenken. „Viele Orts- und Kreisvorsitzende haben wirklich alles versucht und gegeben, ohne Erfolg.“

„Eine Quote allein macht unsere Partei noch keinen Deut moderner“, betonte der 52-Jährige. Sie begeistere auch Wählerinnen nicht für die CDU. „Wir müssen uns inhaltlich attraktiver aufstellen, Strukturen in der Parteiarbeit anpassen.“ Es gehe darum, neue Sitzungsformate zu entwickeln, auch digitale. „Es geht um neue Mitmach-Angebote“, betonte Baldauf. „Gerade junge Frauen mit Familie, mit Doppel- und Dreifachbelastung sehen sich genau an, wo sich ihr Engagement lohnt, wo sie willkommen sind und Möglichkeiten erhalten, sich wirklich einzubringen.“