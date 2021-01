Baldauf: Noch keine Entscheidung über Kanzlerkandidatur

Mainz Die Wahl des CDU-Bundesvorsitzenden ist nach Einschätzung von Christian Baldauf noch keine Entscheidung über die Kanzlerkandidatur. „Zunächst wählen wir einen Vorsitzenden. Danach sehen wir, wer Kanzler werden kann“, sagte der rheinland-pfälzische CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

Baldauf appellierte an die Geschlossenheit der CDU nach der Wahl des Vorsitzenden: „Ich erwarte, dass nach dem Parteitag alle Kraft des neu gewählten Vorsitzenden in die Wahlkämpfe in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz gelegt wird.“ Beide Landtage werden am 14. März gewählt.