Baldauf: Niedrigere Strompreise, schnellere Rettungsdienste

Mainz Niedrigere Strompreise für den Mittelstand, mehr frühkindliche Bildung und den Erhalt der Krankenhausstandorte - Der CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl Baldauf umreißt schon einmal das Wahlprogramm.

Der rheinland-pfälzische CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl, Christian Baldauf, hält niedrigere Strompreise für notwendig, damit der Mittelstand klimaneutral produzieren kann. Dafür müsse mittelfristig die EEG-Umlage sinken, forderte der Vorsitzende der Landtagsfraktion im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Frühkindliche Bildung, Unterrichts- und Gesundheitsversorgung sowie die Entwicklung Erneuerbarer Energien sollen Schwerpunkte des CDU-Wahlprogramms für die Landtagswahl am 14. März sein. Am 23. Januar soll es verabschiedet werden.