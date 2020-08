Baldauf kritisiert Wissings Entscheidung: „Schafft er nicht“

Christian Baldauf (CDU) spricht bei einer Veranstaltung. Foto: Uwe Anspach/dpa/Archivbild

Mainz Der CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl, Christian Baldauf, hat dem rheinland-pfälzischen Wirtschaftsminister Volker Wissing vorgeworfen, mit seinen Zukunftsplänen der Wirtschaft im Bundesland in der schwierigen Corona-Krise zu schaden.

Wissings ganze Kraft müsse in dieser Situation dem Land gelten, sagte Baldauf im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Er kann nicht beides machen. Das schafft er nicht“, sagte Baldauf mit Blick auf die Entscheidung Wissings, FDP-Generalsekretär im Bund zu werden und zugleich bis zum Ende der Legislaturperiode Minister in Rheinland-Pfalz zu bleiben.

Die FDP-Fraktionsvorsitzende Cornelia Willius-Senzer sagte dagegen: „Die FDP in Rheinland-Pfalz bleibt verlässlich. Volker Wissing wird seinen Auftrag bis zum Ende erfüllen.“ Dass er Generalsekretär der Bundespartei werden solle, sei auch ein Lob für die Arbeit der Landesregierung in Rheinland-Pfalz. Wissing werde viele Impulse nach Berlin bringen, „das wird uns in Rheinland-Pfalz auch helfen“, sagte die FDP-Fraktionschefin am Montag in Mainz.