Baldauf kritisiert Maßnahmen in Corona-Krise

Christian Baldauf (CDU), Vorsitzender CDU-Fraktion in Rheinland-Pfalz, steht am Rednerpult. Foto: Andreas Arnold/dpa

Mainz Der rheinland-pfälzische CDU-Fraktionsvorsitzende Christian Baldauf hat Maßnahmen der Landesregierung im Kampf gegen das Coronavirus kritisiert. Warum dürfe das Outletcenter in Zweibrücken öffnen, die Gastronomie aber nicht, fragte er am Mittwoch im Landtag in Mainz.

