Nach den Landtagswahlen Baldauf: Keine Chance für Kompromisse zwischen CDU und BSW

Bei den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen am Sonntag waren die AfD und das BSW die großen Gewinner. In Thüringen wurde die AfD sogar stärkste Kraft vor der CDU. Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) wurde in beiden Ländern aus dem Stand zweistellig. Angesichts dessen dürfte sowohl in Erfurt als auch in Dresden eine schwierige Regierungsbildung anstehen, dem BSW wird dabei eine zentrale Rolle zukommen.