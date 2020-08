Baldauf gegen Verlängerung von Regelung im Insolvenzrecht

Mainz Der Spitzenkandidat der CDU Rheinland-Pfalz für die kommende Landtagswahl, Christian Baldauf, hat sich dagegen gewandt, die coronabedingte Aussetzung der Pflicht zu einem Insolvenzantrag weiter zu verlängern.

„Man muss auch an die Gläubiger denken“, sagte Baldauf. Die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht zu verlängern, bringe „am Schluss diejenigen in Not, die solide gewirtschaftet haben, dann aber auf offenen Rechnungen sitzen bleiben“. So gehe im Wirtschaftsleben Vertrauen verloren. „Und "Zombie-Unternehmen" werden auf Kosten anderer am Leben erhalten.“