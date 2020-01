Baldauf fordert zweite Rheinquerung

Mainz Der rheinland-pfälzische CDU-Fraktionschef Christian Baldauf hat eine neue Rheinquerung zwischen Worms und Speyer gefordert, um die Metropolregion Rhein-Neckar zu entlasten. Damit würden zwar nicht alle mit der Sperrung der Ludwigshafener Hochstraße Süd verbundenen Probleme gelöst, sagte Baldauf am Donnerstag im Landtag in Mainz.

Auch AfD-Vertreter Jan Bollinger befürwortete eine weitere Brücke in Rhein-Neckar. Lange sei hier nichts passiert, auch die CDU habe das Thema erst nach dem „Hochstraßen-Desaster“ wiederentdeckt. Der verkehrspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Benedikt Oster, sagte: „Dass wir weitere Brücken brauchen, ist nicht zu bestreiten.“ Das gehe aber nicht ohne die Beteiligung der Menschen und Verantwortlichen in der Region. Und in der Rhein-Neckar-Region bestehe noch keine einheitliche Meinung zum Standort einer Brücke.