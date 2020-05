Baldauf: Erzieherinnen in Kita-Notbetreuung testen

Christian Baldauf (CDU), Vorsitzender CDU-Fraktion in Rheinland-Pfalz. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Mainz CDU-Landtagsfraktionschef Christian Baldauf hat regelmäßige Coronavirus-Tests auch für symptomfreie Erzieherinnen und Erzieher in der Kita-Notbetreuung gefordert. „Nur mit regelmäßigen Tests können potenzielle Ausbreitungsherde in den Kitas schnell und effektiv erkannt werden“, sagte der CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl am Sonntag in Mainz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa