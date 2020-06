Baldauf: Belastung der Tafeln in Corona-Krise zugenommen

Christian Baldauf (CDU), Fraktionsvorsitzender seiner Partei in Rheinland-Pfalz. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Mainz Der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion, Christian Baldauf, sieht die Tafeln in der Corona-Krise stark belastet. „Die Arbeitsbelastung der Tafeln in Rheinland-Pfalz hat durch die Corona-Krise enorm zugenommen und stellt sie vor große Herausforderungen“, teilte der CDU-Politiker nach einem Gespräch mit der Vorsitzenden des Verbandes der Tafeln Rheinland-Pfalz/Saarland, Sabine Altmeyer-Baumann, am Sonntag mit.

Die Nachfrage nach den Angeboten steige. Baldauf kündigte an, in den kommenden Monaten möglichst alle Tafeln in Rheinland-Pfalz besuchen zu wollen, um sich einen Überblick zu verschaffen.