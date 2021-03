Bald sollen zehn Prozent der Rheinland-Pfälzer geimpft sein

Eine Person wird mit dem Wirkstoff von Biontech/Pfizer gegen Covid-19 geimpft. Foto: Friso Gentsch/dpa/Archivbild

Mainz In Rheinland-Pfalz sollen bis Ende kommender Woche voraussichtlich fast zehn Prozent der rund 4,1 Millionen Bürger gegen das Coronavirus geimpft sein. Etwa 88 500 Schutzimpfungen seien in der Woche geplant, davon 83 000 in den Impfzentren - 71 000 Erst- und 12 000 Zweitimpfungen“, teilte das Gesundheitsministerium am Freitag in Mainz mit.

Darunter seien auch etwa 20 000 Menschen über 80 Jahre. In Einrichtungen der Behindertenhilfe sollen 4500 Spritzen gesetzt werden, dazu kommen etwa 1000 in der zweiten Runde in den Altenheimen.

Rheinland-Pfalz steht mit seinen Impfungen weiterhin in der Spitzengruppe der Bundesländer und liegt mit den Quoten für Erst- und auch für Zweitimpfungen über dem Bundesschnitt.

In der besonders vulnerablen (verletzlichen) Gruppe der über 80-Jährigen seien fast 36 100 Bewohnerinnen und Bewohner in den Pflegeeinrichtungen inzwischen einmal geimpft. Das entspreche einer Quote von mehr als 80 Prozent. Dazu kämen mehr als 111 000 Erstimpfungen in den Impfzentren.

Rheinland-Pfalz werde auch weiterhin mit Astrazeneca impfen - in Übereinstimmung mit den aktuellen Einschätzungen und Aussagen der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA), des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI), des Robert Koch-Instituts (RKI) und des Bundesgesundheitsministeriums. Mit Stand vom 10. März seien laut EMA 30 Fälle von „thromboembolischen Ereignissen“ bei mehr als 3 Millionen mit dem Astrazeneca-Impfstoff geimpften Menschen gemeldet worden. Diese Anzahl sei nicht höher als ohne Impfung. „In Übereinstimmung mit der EMA überwiegt auch aus Sicht des PEI der Nutzen der Impfung weiterhin eindeutig die bekannten Risiken“, sagte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD).

Dänemark und andere Länder hatten Impfungen mit dem Stoff des britisch-schwedischen Pharmakonzerns ausgesetzt. Als Grund wurden Berichte über einen Todesfall und schwere Erkrankungen durch Blutgerinnsel nach der Impfung genannt. Man könne jedoch noch nicht feststellen, ob ein Zusammenhang zwischen dem Impfstoff und den Blutgerinnseln bestehe, hieß es.