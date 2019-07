Bahnverkehr zwischen Bullay und Cochem wieder aufgenommen

Frankfurt/Main/Zell Die Züge zwischen Bullay und Cochem fahren wieder: Der Bahnverkehr sei Mittwochabend wieder aufgenommen worden, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Donnerstag in Frankfurt. Die Züge hätte allerdings 10 bis 20 Minuten Verspätung, da am Unfallort nur langsam gefahren werden könne.

Von dpa