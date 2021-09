Bahnverkehr wegen des Streiks stark eingeschränkt

Passagiere warten am Bahnhof auf ihren Zug. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Mainz/Saarbrücken Der neuerliche Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) bei der Deutschen Bahn sorgt im Zugverkehr in Rheinland-Pfalz und im Saarland für zahlreiche Ausfälle. Der Arbeitskampf im Personenverkehr begann in der Nacht um 2.00 Uhr.

Ein Sprecher der Deutschen Bahn sagte am Donnerstagmorgen, dass der Streik-Schwerpunkt zwar in Ostdeutschland liege, in Rheinland-Pfalz und dem Saarland aber ebenfalls mit Zugausfällen und -verspätungen zu rechnen sei. Der Ersatzfahrplan sei wie angekündigt angelaufen.