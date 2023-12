Verkehr Bahnverkehr nach Kabeldiebstahl weiterhin eingeschränkt

Bislang unbekannte Täter hatten am Donnerstag mehrere Kilometer Kupferkabel in einem Kabelschacht zerschnitten, wie die Bundespolizei am Freitag berichtete. Der Schacht sei demnach wegen Bauarbeiten geöffnet gewesen. Zudem stahlen die Täter mehrere hundert Meter Kabel, die für die Leit- und Sicherungstechnik der DB wichtig waren. Man ermittle unter anderem wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und des besonders schweren Falls des Diebstahls.