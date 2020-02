Bahnverkehr läuft nach Sturm wieder weitestgehend

Kaiserslautern Es schneite und es stürmte in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Der Bahn- und Straßenverkehr war stark beeinträchtigt. Nun hat sich die Lage entspannt - zumindest in den meisten Fällen.

Nach stürmischem Wetter und Schneetreiben ist der Regionalverkehr am Freitagmorgen in Rheinland-Pfalz und im Saarland fast nicht mehr beeinträchtigt. Im Westerwaldkreis konnte ein großflächiger Stromausfall behoben werden. Im Straßenverkehr beruhigte sich die Lage, nachdem am Vortag Schneetreiben für Probleme gesorgt hatte. Der Start ins Wochenende am Freitag soll nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes zunächst überwiegend niederschlagsfrei bleiben. Am Abend soll es im Westen regnen, in höheren Lagen auch schneien. In der Nacht zieht der Regen in Richtung Osten ab.