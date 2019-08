Bahnverkehr bei Grevenbroich beeinträchtigt

Eine Schiene in Grevenbroich zeigt einen Schaden. Foto: David Young/Archivbild.

Grevenbroich Eine Störung an einer Schiene hat am Donnerstag den regionalen Bahnverkehr im Raum Grevenbroich gestört. Wie die Bahn mitteilte, konnten die Züge im Bereich der Störung nur Tempo 20 fahren. „Techniker sind vor Ort“, erklärte die Deutsche Bahn in Düsseldorf.

