Neuwied Bahnhof in Linz wegen Feuerwehreinsatz eine Stunde gesperrt

Linz/Rhein · Der Bahnhof Linz am Rhein (Landkreis Neuwied) ist wegen eines Feuerwehreinsatzes am Dienstag für rund eine Stunde gesperrt worden. Das bestätigte eine Bahnsprecherin. Die Sperrung sei am Mittag wieder aufgehoben worden.

09.01.2024 , 12:14 Uhr

Einsatzkräfte der Feuerwehr in Schutzkleidung. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Die Polizei teilte mit, dass Einsatzkräfte wegen eines gemeldeten Gefahrstoffaustritts vor Ort seien. An einem Kesselwagen eines Güterzugs sei ein Alarm ausgelöst worden, hieß es von der Polizei. Das sei durch die Abgase eines Dieselaggregats geschehen. „Es lag kein Gefahrstoffaustritt vor und es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung", teilte die Polizei weiter mit. Auch die Bundesstraße 42 sei während des Einsatzes gesperrt gewesen. © dpa-infocom, dpa:240109-99-541161/4

(dpa)