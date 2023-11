Verkehr Bahn steuert Züge im Ahrtal ab Mitte Dezember per Mausklick

Im Ahrtal nimmt die Bahn ab Mitte Dezember zwischen Remagen und Walporzheim zwei neue elektronische Stellwerke in Betrieb. Dann könnten Weichen und Signale per Mausklick elektronisch von einem Gebäude in Ahrweiler aus gestellt werden statt wie bisher mit Muskelkraft der Mitarbeiter, teilte die Deutschen Bahn (DB) am Freitag mit. Die moderne Leit- und Sicherungstechnik ersetze auf der Strecke vier mechanische Anlagen aus den 50er Jahren.