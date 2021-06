Bahn reaktiviert stillgelegte Strecken

Ein altes kaputtes Weichenzeichen steht an einer stillgelegten Bahnstrecke. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Mainz/Saarbrücken Die Deutsche Bahn (DB) will in den kommenden Jahren jeweils eine stillgelegte Strecke in Rheinland-Pfalz und im Saarland wieder in Betrieb nehmen. Auf einer von der DB veröffentlichten Liste ist zum einen die Strecke Ehrang-Igel, westlich von Trier gelegen, aufgeführt.